Ибрагимович об операции: «Я пошел на это, чтобы сохранить здоровье. Вернусь, когда буду готов – не хочу, чтобы Златан играл за прошлые заслуги»

Златан Ибрагимович рассказал о восстановлении после операции на колене.

– Вы решились на операцию после завоевания скудетто или уже приняли решение раньше?

– Я решился на операцию ради своего здоровья, а не для того, чтобы играть. Мне было нехорошо, последние полгода я чувствовал себя очень плохо, и те, кто находится внутри команды и работает с нами, знали об этом.

К сожалению, мы не могли говорить об этом – команда боролась за чемпионство, и я не хотел рассказывать, прежде всего, из уважения. Я не хотел, чтобы что-то беспокоило команду или добавляло негатива в такой важный момент.

Мы с тренером, клубом и медицинским персоналом приняли решение сделать операцию после последней игры. В этот момент стояла цель, прежде всего, выздороветь, а затем вернуться к футболу.

– Когда вы вернетесь на поле? Может быть, к 1/8 финала ?

– Если бы это зависело от меня, я бы вернулся к первому матчу в чемпионате. Но, к сожалению, так не получится, нет даже приблизительных сроков.

Я вернусь, как только буду готов. У меня уже есть опыт после моей первой травмы – иногда, если ставить цели, можно не быть готовым до конца.

Я до сих пор не знаю, когда это будет но важно то, что я следую всем шагам, чтобы вернуться успешно, потому что я не хочу, чтобы Ибрагимович играл за свои прошлые заслуги.

Я хочу добиться результатов, когда вернусь, в противном случае я отправлюсь на скамейку запасных или на трибуны, – сказал нападающий .

Ибрагимович перенес операцию на колене в мае текущего года. Ожидалось, что нападающий пропустит 7-8 месяцев.

Златан Ибрагимович: «Я играл без крестообразной связки 6 месяцев. Никогда так сильно не страдал на поле и вне его. Сегодня у меня есть новая связка и еще один трофей»

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