Ван Гал о судье Матеу Лаосе в 1/4 финала ЧМ: «Он весь матч общался с аргентинцами, а нам не сказал ни слова»

Луи ван Гал считает ошибкой назначение Матеу Лаоса на матч 1/4 финала .

Нидерланды уступили Аргентине (2:2, пор пенальти – 3:4) и покинули турнир.

– Судья провел весь матч, разговаривая с аргентинцами [по-испански], в то время как нам он даже не сказал ни слова.

– Статистика фолов: – 30, – 15.

– Это вообще не соответствует той жестокости, с которой действовали обе команды на поле, – сказал экс-главный тренер сборной Нидерландов.

«Судья свистел только в пользу Аргентины в дополнительное время. Возможно, величие Месси повлияло на него». Френки де Йонг о Матеу Лаосе

Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ