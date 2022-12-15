Ван Гал о судье Матеу Лаосе в 1/4 финала ЧМ: «Он весь матч общался с аргентинцами, а нам не сказал ни слова»
Луи ван Гал считает ошибкой назначение Матеу Лаоса на матч 1/4 финала ЧМ-2022.
Нидерланды уступили Аргентине (2:2, пор пенальти – 3:4) и покинули турнир.
– Судья провел весь матч, разговаривая с аргентинцами [по-испански], в то время как нам он даже не сказал ни слова.
– Статистика фолов: Нидерланды – 30, Аргентина – 15.
– Это вообще не соответствует той жестокости, с которой действовали обе команды на поле, – сказал экс-главный тренер сборной Нидерландов.
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