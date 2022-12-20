Вальдано о Месси: «Никогда не видел, чтобы столько людей хотели победы сборной на ЧМ из-за одного игрока. Футбол не всегда уважает такое, но в этот раз он дал королю корону»

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«Это два гения, которые ознаменовали собой ту эпоху, когда они играли. У Месси этот период составляет 20 лет.

Разница в том, что Диего на ЧМ в Мексике было 26 лет, он был в полной физической готовности, он переживал лучший момент в его карьере. Что касается Месси, то ему 35 лет, он обладает хорошей физической подготовкой и он должен был проявить гений и мудрость.

Я никогда не видел, чтобы столько людей хотели, чтобы сборная выиграла чемпионат мира из-за одного игрока, а это были люди со всего мира. Футбол не всегда уважает такие вещи, но [в этот раз] он дал королю корону, в которой тот нуждался», – сказал победитель ЧМ-1986 и бывший генеральный директор «Реала».