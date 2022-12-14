Пирс Морган: «Марадона – величайший аргентинец в истории футбола. Месси даже тут не лучший»

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Пирс Морган считает, что Диего Марадона как футболист был лучше Лионеля Месси.

«Диего Марадона, по моему мнению, величайший аргентинец в истории футбола. Месси даже тут не лучший.

Если посмотреть на голы в карьере, голы в Лиге чемпионов, то Роналду далеко впереди. Он лучше в воздухе, он лучше играет обеими ногами, хотя у Месси палочка-выручалочка – левая нога.

Я могу набрать много фактов, которые, как мне кажется, приведут к выводу не только о том, что Роналду величайший в истории, но и о том, что Месси – лишь второй из величайших аргентинцев», – сказал журналист и телеведущий. 

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