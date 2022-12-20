В Аргентине сегодня выходной в честь победы сборной на ЧМ-2022. В Буэнос-Айресе пройдет чемпионский парад
Сегодняшний день, 20 декабря, объявлен в Аргентине общенациональным выходным.
Соответствующий указ издан правительством страны в честь победы сборной на ЧМ-2022.
Во вторник в центре Буэнос-Айреса пройдет чемпионский парад с участием национальной команды Аргентины.
В указе говорится, что выходной объявлен для того, «чтобы аргентинцы смогли мирно отпраздновать успех и разделить радость вместе с игроками и тренерским штабом».
Согласно указу, банки, финансовые организации и Министерство экономики Аргентины будут работать сегодня лишь до 12 часов местного времени, при этом мобильные банковские услуги будут доступны в штатном режиме.
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