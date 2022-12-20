Дзанетти не считает, что Месси превзошел Марадону: «Мне не нравится это сравнение. Мы должны быть благодарны, что два величайших игрока в истории – аргентинцы»

не считает, что превзошел .

«Нет, на мой взгляд. Мне не нравится это сравнение. Мы должны быть благодарны за то, что два величайших [игрока] в истории – аргентинцы. Я не думаю, что [Месси] изменился. Я думаю, что сейчас он более зрелый, и на этот раз он смог передать свое лидерство остальным членам команды».

О первой за 36 лет победе сборной на чемпионате мира

«Ребята подарили нам сильные эмоции, потому что мы ждали этого долгое время. Я думаю, они осуществили мечту миллионов аргентинских болельщиков по всему миру. Это был отличный финал для нас, аргентинцев, потому что казалось, что все идет по-нашему, но потом Франция отреагировала великолепно», – сказал Дзанетти.