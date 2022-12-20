Семин о финале ЧМ-2022: «Фантастический. Ни один фильм невозможно так срежиссировать»

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Юрий Семин поделился впечатлениями от финала ЧМ-2022

В решающем матче сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2). 

«Может быть, некоторые люди видели другие чемпионаты, но этот финал – фантастический.

Ни один, наверное, фильм невозможно так срежиссировать, как было здесь. Было полнейшее преимущество Аргентины в первом тайме. Казалось, что шансов у французов нет. Дешам делает две великолепные замены – и французы возвращаются в борьбу. Чудо, которое сделал вратарь Аргентины!

Была ошибка тренера Аргентины, который при подаче углового в свои ворота меняет игрока, счет становится 3:3. Все было очень интересно и захватывающе.

Может, кто-то скажет, что были лучше финалы. Все закономерно. В Аргентине есть Месси, есть построенная команда. У Аргентины тренеры – бывшие футболисты. Наверное, их бог отблагодарил», – сказал бывший главный тренер «Локомотива». 

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