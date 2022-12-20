Пиняев о Месси и Роналду: «Это как ребенка спросить – почему нравится красный или белый цвет. Я похож на Лео ростом и по индивидуальным качествам, мне интереснее наблюдать за ним»

рассказал, почему считает своим кумиром.

– Финал ЧМ-2022 – лучший, что ты видел в жизни?

– Да!

– Перфоманс Месси там – что-то нереальное?

– Я и месяц назад, [когда начинался ЧМ-2022], Лео отмечал. Удивлял его голод в матчах группового этапа. Хотел, чтобы Лео победил, и рад, что так и получилось.

Титула чемпиона мира не хватало в его коллекции – счастлив, что теперь он собрал все. И точно встал в один ряд с Марадоной.

– Спорил с кем-то на победу в финале?

– Споров не было: был уверен, что они возьмут трофей. Сразу сказал: смысла смотреть нет, Месси поднимет кубок над головой. Неважно, как он преодолеет этот путь, но сделает это.

– Почему твой кумир Месси, а не Криштиану?

– Это как спросить ребенка, почему тебе нравится красный или белый цвет.

Мне с самого детства был по душе Лео, поэтому и продолжал за ним следить. Я похож на него в плане роста и по индивидуальным качествам. Чуть-чуть, наверное, мы схожи. Поэтому мне было интереснее наблюдать за Месси, – сказал нападающий « » и сборной России.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 обыграла чемпионов мира 2018 года – сборную Франции (4:2 по пенальти, 2:2 – основное время). Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира.

«Поздравляем, Лео❤️». Сборная России поздравила Месси, выложив фото с Ерохиным