«Крылья» купят Сычевого за 100 млн рублей у «Оренбурга». Пункт об отступных для «Зенита» будет в контракте форварда с самарцами

перейдет в « ».

Нападающий «Оренбурга» подписал контракт с самарским клубом, сообщает «РБ Спорт». «Крылья» выплатят сумму отступных, прописанную в контракте игрока – 100 миллионов рублей.

В проекте договора форварда с «Крыльями Советов» есть пункт об отступных, но работать он будет только для «Зенита».

Зарплата Сычевого в «Крыльях» может увеличиться примерно в два раза – с 2 до 4 млн рублей в месяц, а подъемные могут составить 35 млн.

Президент « » подтвердил информацию об уходе Сычевого.

«Подтверждаю, что у Сычевого подписан контракт с «Крыльями». Все к этому шло», – цитирует Василия Еремякина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Мир 26-летний футболист провел 15 матчей, забил 14 мячей и сделал 2 ассиста. Он делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом.

Море голов, шикарный Сычевой, трансферы середняков и сильный «Спартак». Вспоминаем главное из первой части сезона РПЛ