«Локо» отказался от трансфера Сычевого. Приоритет – покупка иностранного форварда

отказался от трансфера форварда Владимира Сычевого.

Об сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Московский клуб рассматривал трансфер нападающего, но решил отказаться от этого варианта. Приоритет – покупка иностранного форварда», – рассказал источник.

В этом сезоне Мир 26-летний Сычевой провел за «Оренбург» 15 матчей и забил 14 голов. Он лидирует в списке бомбардиров чемпионата. «Локомотив» идет на 14-м месте, набрав 13 очков за 17 игр.

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