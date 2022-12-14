«Локо» отказался от трансфера Сычевого. Приоритет – покупка иностранного форварда

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Владимир Сычевой Футбол

«Локомотив» отказался от трансфера форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

Об сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Московский клуб рассматривал трансфер нападающего, но решил отказаться от этого варианта. Приоритет – покупка иностранного форварда», – рассказал источник.

В этом сезоне Мир РПЛ 26-летний Сычевой провел за «Оренбург» 15 матчей и забил 14 голов. Он лидирует в списке бомбардиров чемпионата. «Локомотив» идет на 14-м месте, набрав 13 очков за 17 игр.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные