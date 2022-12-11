«Оренбург» за 800-900 тысяч евро выкупит Мансилью у «Расинга»

Стало известно, сколько «Оренбург» заплатит за аргентинского легионера.

Клуб Мир РПЛ намерен выкупить полузащитника Брайана Мансилью у , сообщал президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

В контракте «Оренбурга» с Мансильей прописана опция первоочередного выкупа за определенную сумму.

Как информирует «РБ Спорт», «Оренбург» заплатит за 25-летнего аргентинца примерно 800-900 тысяч евро. Примерно за столько же клуб покупал других латиноамериканских футболистов прошлым летом.

В этом сезоне Мансилья провел за «Оренбург» 12 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь.

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