Варан и Конате вернулись в строй Франции после простуды. Коман еще не готов
Защитники Ибраима Конате и Рафаэль Варан вернулись в строй сборной Франции.
Как сообщает L’Équipe, Конате и Варан пропустили тренировку в пятницу вечером из-за простуды, но уже сегодня присоединились к команде.
Кингсли Коман, который также пропустил несколько тренировок из-за болезни, находится в своем номере и все еще не готов к возвращению.
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