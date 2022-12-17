Варан и Конате вернулись в строй Франции после простуды. Коман еще не готов

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Защитники Ибраима Конате и Рафаэль Варан вернулись в строй сборной Франции.

Как сообщает L’Équipe, Конате и Варан пропустили тренировку в пятницу вечером из-за простуды, но уже сегодня присоединились к команде.

Кингсли Коман, который также пропустил несколько тренировок из-за болезни, находится в своем номере и все еще не готов к возвращению.

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