Варан и Конате вернулись в строй Франции после простуды. Коман еще не готов

Защитники Ибраима Конате и вернулись в строй сборной .

Как сообщает L’Équipe, Конате и Варан пропустили тренировку в пятницу вечером из-за простуды, но уже сегодня присоединились к команде.

, который также пропустил несколько тренировок из-за болезни, находится в своем номере и все еще не готов к возвращению.

Франция сыграет с Аргентиной в финале завтра, 18 декабря.

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