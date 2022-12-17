Дембеле о вирусе в сборной Франции: «Мы не боимся. У Упамекано и Рабьо болели голова и живот, я сделал им чай с имбирем и лимоном»
Усман Дембеле заявил, что в сборной Франции не боятся вспышки вируса.
Напомним, в начале этой недели простудились Дайо Упамекано и Адриен Рабьо – они не сыграли с Марокко в полуфинале. В четверг они уже тренировались. Позднее заболели защитники Рафаэль Варан и Ибраима Конате.
«Мы не боимся вируса. У Дайо и Адриена болела голова и немного болел живот, поэтому я сделал им чай с имбирем и лимоном», – сказал вингер французской команды и «Барселоны».
В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится завтра, 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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