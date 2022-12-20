Экс-хавбек «Спартака» Ребко войдет в тренерский штаб «Факела»
Алексей Ребко войдет в тренерский штаб «Факела».
В настоящее время 36-летний специалист работает главным тренером академии «Локомотива».
Ребко завершил игровую карьеру в 2018 году, после чего перешел на тренерскую работу.
Экс-хавбек известен по выступлениям за «Спартак», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Луч-Энергию» и сборную России.
После 17 туров «Факел» под руководством Дмитрия Пятибратова занимает в таблице Мир РПЛ 13-е место.
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