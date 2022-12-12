Пятибратов о болельщиках «Факела»: «Однажды гаишник немного поругал, что мы плохо играем. В Воронеже футбол обсуждают везде»

рассказал об отношении к футболу в Воронеже.

«На самом деле, куда бы ты ни зашел, где бы ты ни оказался, ты всегда найдешь болельщиков. В Воронеже нигде не спрячешься от них (смеется). Вот однажды превысил скорость за рулем, меня остановил гаишник. Думаю – ну, сейчас меня будут штрафовать. Но когда он увидел меня и посмотрел документы, сразу начал разговор про футбол. «Дмитрий Анатольевич, ну что же вы вчера не смогли победить, мы переживаем, болеем за клуб». Немного поругал, что мы так плохо играем (смеется).

Но это нормальная ситуация. Главное, что это искренне. Знаете, почему так происходит? Роман Гурамович [Асхабадзе] создал академию, где тренируется много детей. Мы с ними пересекаемся, потому что они занимаются рядом с нами. У детей есть родители, друзья, поэтому каждый чувствует себя частью «Факела». Когда заканчивается матч, я люблю идти домой пешком. Хоть я хожу по темным улочкам, я вижу, как люди играют на каких‑то инструментах, поют песни – весь центр города живет. Они не просто приходят только на матч, после игры происходит немало интересного. Несколько часов после игры идет всеобщее ликование», – сказал главный тренер «Факела».

В текущем сезоне вышел в премьер-лигу впервые с 2001 года. После 17 туров команда с 13 очками занимает 13‑е место в турнирной таблице Мир .

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