Тренер «Факела» Пятибратов про 0:2: «Не припомню у «Зенита» голевых моментов»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:2).

– Результатом, конечно, мы расстроены, но качество игры нас удовлетворило, потому что сейчас я не могу сказать, что «Зенит» доминировал, постоянно оказывал давление. Нет, мы имели шансы в атаке, на мой взгляд, равный матч, не припомню голевых моментов у «Зенита».

В таких матчах всегда есть люди, которые делают разницу, у «Зенита» много игроков, обладающих высочайшим мастерством. Сегодня Малком показал, что он один из лучших игроков в российском чемпионате.

– Ключевой момент матча – момент у в конце первого тайма?

– Тяжело сказать, как бы дальше развивались события. Думаю, второй гол немного остудил нас. До счета 0:2 мы были в игре, у нас были подходы, моменты. К сожалению, пока не можем реализовать то, что создаем.

Порадовало, что играли смело, проходили комбинации, немного не хватает хладнокровия в завершающей стадии. Если говорить про игру, то больше оптимизма, а результат расстраивает.

– Какое настроение в раздевалке?

– Упаднических настроений точно нет, ребята видят, что плоды их работы дают результат. Мы понимаем, над чем надо работать. Они всегда максимально выкладываются на тренировках, а результат обязательно придет, – сказал Пятибратов.