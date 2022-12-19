Мбаппе – один из 5 игроков, забивших в двух финалах ЧМ. Так делали Пеле, Зидан, Вава и Брайтнер
Нападающий Килиан Мбаппе повторил достижение двукратного чемпиона мира Вавы.
Французский футболист отметился голами в двух финалах ЧМ. В 2018 году он забил Хорватии (4:2), в 2022-м – Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).
Лишь пяти игрокам удавалось забить в финалах двух чемпионатов мира. Помимо Мбаппе это бразилец Вава (1958, 1962), бразилец Пеле (1958, 1970), немец Пауль Брайтнер (1974, 1982) и француз Зинедин Зидан (1998, 2006).
Подробно со статистикой 23-летнего Килиана можно ознакомиться здесь.
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