Мбаппе – один из 5 игроков, забивших в двух финалах ЧМ. Так делали Пеле, Зидан, Вава и Брайтнер

Нападающий Килиан Мбаппе повторил достижение двукратного чемпиона мира Вавы.

Французский футболист отметился голами в двух финалах ЧМ. В 2018 году он забил Хорватии (4:2), в 2022-м – Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).

Лишь пяти игрокам удавалось забить в финалах двух чемпионатов мира. Помимо Мбаппе это бразилец (1958, 1962), бразилец (1958, 1970), немец (1974, 1982) и француз (1998, 2006).

Подробно со статистикой 23-летнего Килиана можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ