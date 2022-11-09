Уилкшир о Кокорине: «Думаю, в «Фиорентине» шанса уже не будет. Вероятность возвращения в Россию куда выше»
Люк Уилкшир оценил шансы Александра Кокорина заиграть в чемпионате Италии.
«Не знаю, сможет ли Кокорин выйти на прежний уровень, но чемпионат Кипра, как я понимаю, не отличается высоким качеством. Да, он забивает, отлично себя проявляет и наверняка очень счастлив, а это самое главное.
Дальше Александру уже нужно спрашивать себя, готов ли он сделать следующий шаг. Но, думаю, в «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет. Они его отпустили и вряд ли ждут обратно. Как по мне, куда выше вероятность его возвращения в Россию», – сказал экс-защитник «Динамо» и сборной Австралии.
Александр Кокорин перешел в «Арис» из «Фиорентины» минувшим летом на правах аренды. Нападающий провел за кипрский клуб девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
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