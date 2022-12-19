Уилкшир об отстранении сборной России: «Мы видим вещи, которые никто не хочет видеть. Но футболисты просто хотят играть и радовать болельщиков»

высказался об отстранении сборной России от .

– Россия здесь не представлена по политическим причинам. Это справедливо по отношению к футболистам?

– Футболисты просто хотят играть, а болельщики – видеть их игру. Футбол должен приносить только положительные эмоции. А сейчас мы видим вещи, которые никто не хотел бы видеть. Да, мы все знаем, какая сейчас ситуация. Но футболистов это не должно касаться. Они просто хотят играть в футбол, дарить эмоции болельщикам.

– Ты самый русский австралиец в мире. Твои друзья в задают тебе вопросы о ситуации в России?

– Да, очень много. Но я не люблю говорить о политике. Я не политик, я футболист. Хотя вопросов много. Понятно, что никто не хочет видеть того, что сейчас происходит. Все хотят мира и счастья, – сказал бывший защитник московского « » и сборной Австралии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ