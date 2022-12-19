Де Поль предсказал победу Аргентины на ЧМ-2022 3 месяца назад. Об этом рассказал брат его спутницы
Родриго Де Поль предсказал победу Аргентины на ЧМ-2022 3 месяца назад.
Об этом сообщил Франциско Штоссель, брат популярной аргентинской певицы и актрисы Мартины Штоссель, с которой встречается Де Поль.
В своем инстаграме Франциско выложил сторис с фото коллекционного стикера к ЧМ-2022, на обратной стороне которого 28-летний хавбек «Атлетико» написал: «18 сентября 2022 года я пишу это и заявляю, что через несколько месяцев... Мы поднимем кубок мира».
Фото: instagram.com/franstoessell
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