Де Поль предсказал победу Аргентины на ЧМ-2022 3 месяца назад. Об этом рассказал брат его спутницы

предсказал победу на 3 месяца назад.

Об этом сообщил Франциско Штоссель, брат популярной аргентинской певицы и актрисы Мартины Штоссель, с которой встречается Де Поль.

В своем инстаграме Франциско выложил сторис с фото коллекционного стикера к ЧМ-2022, на обратной стороне которого 28-летний хавбек « » написал: «18 сентября 2022 года я пишу это и заявляю, что через несколько месяцев... Мы поднимем кубок мира».

Фото: instagram.com/franstoessell

Де Поль о победе на ЧМ: «Это ключ к вечности. Мы рождены, чтобы бороться, каждый аргентинец это знает»

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