Де Поль о победе на ЧМ: «Это ключ к вечности. Мы рождены, чтобы бороться, каждый аргентинец это знает»

высказался о победе сборной Аргентины в финале .

«Альбиселесте» обыграли сборную Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

«Мы чемпионы мира, не знаю, что тут еще сказать. Я и представить себе не мог, что буду держать кубок.

Мы рождены, чтобы бороться. Каждый аргентинец это знает. Но с каждым разом мы становились сильнее... Сегодня один из самых важных дней в моей жизни.

Это ключ к вечности. Мы будем вечны, потому что нам удалось [победить]. Сегодня флаг поднят в честь 26 человек, которые отдали ради этого все. Мы этого достойны», – сказал полузащитник « » и сборной .

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