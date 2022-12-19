Лунев о Де Поле: «Дементор – высасывает энергию соперника и заряжает партнеров. Настоящий мотор команды»

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Андрей Лунев отметил вклад Родриго Де Поля в успех Аргентины на ЧМ-2022.

«Стоит обратить внимание и на [Родриго] Де Поля – я говорил другу, что это дементор (персонаж вселенной «Гарри Поттера», питающийся человеческими эмоциями – прим. Sports.ru), он высасывает энергию у соперника и заряжает своих партнеров по команде.

Он выполняет беговую, позиционную работу, совершает отборы, но также и энергетический фон в большей степени зависит от него, он является реальным мотором команды», – сказал вратарь «Байера» и сборной России.

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