Лунев о Де Поле: «Дементор – высасывает энергию соперника и заряжает партнеров. Настоящий мотор команды»

отметил вклад в успех Аргентины на .

«Стоит обратить внимание и на [Родриго] Де Поля – я говорил другу, что это дементор (персонаж вселенной «Гарри Поттера», питающийся человеческими эмоциями – прим. Sports.ru), он высасывает энергию у соперника и заряжает своих партнеров по команде.

Он выполняет беговую, позиционную работу, совершает отборы, но также и энергетический фон в большей степени зависит от него, он является реальным мотором команды», – сказал вратарь « » и сборной России.

Де Поль – теневой герой Аргентины. Он делает жизнь Месси проще

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ