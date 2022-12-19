Флик о сборной Германии: «Политикой должны заниматься другие. Наша работа – футбол. Было бы здорово, если бы нам позволили заниматься им»

хочет, чтобы сборная Германии сосредоточилась на футболе, а не на политике.

«Футбол – это наша работа. Было бы здорово, если бы нам позволили заниматься им. Политикой должны заниматься другие.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал: «Футбол становится слишком политизированным. Наши игроки должны концентрироваться на футболе. Политикой занимаюсь я». Считаю, это правильный посыл. В том числе и для нас», – сказал тренер сборной Германии.

на ЧМ-2022 не вышла из группы с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

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