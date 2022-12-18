Макрон о финале ЧМ-2022: «Мбаппе совершил нечто невероятное, такие ремонтады редки. Я сказал, что горжусь им, и напомнил, что ему лишь 24»

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о финале .

Команда его страны уступала Аргентине 0:2 по итогам первого тайма, сумела перевести игру в дополнительное время и потерпела поражение в серии одиннадцатиметровых.

«Мы сильно отставали к концу первой половины. Но такие ремонтады уже случались, пускай они и очень редки. Мы с огромным трудом сумели отыграться. Мбаппе сделал нечто необыкновенное, хотя это заслуга всей команды.

К нам вернулась страсть, и я безгранично верил в команду. Мы сумели совершить еще одно чудо [в дополнительное время], у нас был матчбол (речь о выходе Коло-Муани один на один на 123-й минуте и сэйве Мартинеса – прим.).

Мбаппе – прекрасный футболист, но ему лишь 24 года. Я ему об этом напомнил. Он стал лучшим бомбардиром этого чемпионата, вышел в финал, а на прошлом ЧМ стал победителем.

Мне было так же грустно, как и ему. Я сказал, что горжусь им, что в конечном счете мы лишь проиграли футбольный матч. Таков спорт», – сказал Макрон.

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