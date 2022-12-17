Флик о том, что помогает сборным преуспеть на ЧМ-2022: «Аргентина и Франция играют более оборонительно»

Тренер сборной Германии высказался о том, что помогло командам преуспеть на .

– Если вы посмотрите на Аргентину, Францию, то это команды, которые играют более оборонительно. Марокко очень хорошо показало себя против , но они по-прежнему защищаются с большой страстью, нужно это отметить.

Эта энергия, страсть, она была у нас в игре с Испанией. Это основное требование для успешного турнира.

– Смогли бы вы побороться с и Францией?

– Мы часто показывали, что нам немного легче против таких команд, как Италия, Англия или Нидерланды. Но важно быть стабильным и иметь дисциплину против каждого соперника, выкладываться на все сто, – сказал в интервью Sky.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ