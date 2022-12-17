Флик о финале ЧМ-2022: «Футбольные романтики хотят победы Месси, потому что он самый выдающийся игрок за последние 10 лет»
Ханс-Дитер Флик высказался о финале чемпионата мира, где встретятся Аргентина и Франция.
«Если вы футбольный романтик, то хотите, чтобы Месси [победил], потому что он самый выдающийся игрок за последние 10 лет. В этом возрасте он все еще демонстрирует свои качества.
Обе команды заслуживают быть в финале. Хотя Месси заслужил бы титул на своем последнем чемпионате мира, я отношусь к этому нейтрально.
Но, конечно, у меня особая связь с игроками, которых я тренировал – Команом, Паваром и Эрнандесом, который, к сожалению, травмирован», – сказал тренер сборной Германии в интервью SID.
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