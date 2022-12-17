Флик о ЧМ-2022: «Германия имела больше всех голевых моментов на групповом этапе, но эффективность оказалась не такой высокой»

высказался по поводу вылета сборной Германии с .

– Я не читаю [новости] слишком много, как в случае успеха, так и в случае неудачи. Разбор того, что произошло, – часть работы. Наша задача – проанализировать, что мы сделали хорошо, а что не очень.

– Что пошло не так в Катаре?

– У нас было больше всех голевых моментов на групповом этапе. Но эффективность была не такой высокой, как хотелось бы. Если посмотреть на оборону, то мы вовсе были средними. Надо работать над этим.

В конечном итоге, последние 30 минут матча с Японией стали решающими. Очень обидно, что этих 30 минут оказалось достаточно, чтобы мы уехали домой после группового этапа. Это разочарование не только для нас, но и для болельщиков, – сказал тренер сборной .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ