Сын Марадоны – Месси: «Никто не заслуживал этот Кубок больше тебя! Отец празднует на небесах»

Сын Диего Марадоны поделился эмоциями после победы Аргентины на .

«18 декабря 2022 года. Аргентина – чемпион мира 💙.

Счастлив за тебя, Лео Месси, потому что никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну!

Я всегда чувствовал себя аргентинцем в душе. Мой отец празднует на небесах. Ты не представляешь, как сильно я хочу тебя обнять», – написал Диего Марадона-младший, выложив фотографию празднования на улицах Неаполя.

Сын Марадоны живет в Неаполе и тренирует непрофессиональную команду «Наполи Юнайтед». Он родился 20 сентября 1986 года, через несколько месяцев после победы сборной на чемпионате мира в Мексике.

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