«Для нас ты всегда будешь лучшим 🐐». «Барса» выложила фото Месси с Кубком мира
«Барселона» опубликовала фото Лионеля Месси с Кубком мира.
«Для нас ты всегда будешь лучшим 🐐🏆», – сказано в подписи «Барселоны» к фотографии, на которой Месси целует трофей.
Вчера форвард сборной Аргентины стал обладателем Кубка мира: команда Лионеля Скалони обыграла Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). Это его 42-й трофей в карьере.
Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.
Фото: instagram.com/fcbarcelona/
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