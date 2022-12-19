«Для нас ты всегда будешь лучшим 🐐». «Барса» выложила фото Месси с Кубком мира

«Барселона» опубликовала фото с Кубком мира.

«Для нас ты всегда будешь лучшим 🐐🏆», – сказано в подписи «Барселоны» к фотографии, на которой Месси целует трофей.

Вчера форвард сборной стал обладателем Кубка мира: команда Лионеля Скалони обыграла Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти). Это его 42-й трофей в карьере.

Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

Фото: instagram.com/fcbarcelona/

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