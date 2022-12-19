Деян Радич высказался о финале .

обыграла Францию в финальном матче турнира в Катаре (3:3, по пенальти – 4:2).

«Это лучший финал, который я видел своими глазами. Запомнился в первую очередь открытой игрой. Обычно решающие матчи получаются не очень интересными из-за давления на игроков, важности результата. От этого страдает качество. В этот раз вышла очень хорошая, сумасшедшая игра!

Франции вообще не было до момента с пенальти. Может, проблема в психологии. Они выглядели какими-то загруженными. Может, тренер ошибся с составом. Только после первого забитого гола стали похожими на себя.

Для меня Месси – лучший в истории футбола. И не надо вообще сравнивать его с и Марадоной. В то время футбол был на другом уровне. Люди тренировались 3-4 раза в неделю. Было мало тактики, общий уровень был сильно ниже.

Сейчас же множество нюансов. Футбол на других высотах. И футболист должен вкладывать куда больше сил. Марадона, если я правильно помню, принес только один титул «Наполи» ( – двукратный чемпион Италии в составе « » – прим. Sports.ru). О чем мы вообще говорим? И это в другое время!

Вообще я чувствовал, что Аргентина – один из фаворитов чемпионата мира. Изначально они показывали классный футбол. Собрались после поражения от Саудовской Аравии и выжали максимум», – сказал бывший голкипер «Ростова».

Месси – лучший игрок ЧМ. Официально

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