Деклан Райс: «Месси – лучший в истории 🐐. Мы больше никогда не увидим такого игрока»

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Деклан Райс восхищен Лионелем Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022.

«Лионель Месси. Лучший в истории 🐐.

Мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси», – написал полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии после победы Аргентины над Францией (3:3, по пен. 4:2).

Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

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