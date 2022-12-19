Деклан Райс: «Месси – лучший в истории 🐐. Мы больше никогда не увидим такого игрока»

Деклан Райс восхищен Лионелем Месси после победы Аргентины на .

« . Лучший в истории 🐐.

Мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси», – написал полузащитник « » и сборной после победы над Францией (3:3, по пен. 4:2).

Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

«Месси бессмертен – как Марадона». Первые полосы газет после эпичного финала ЧМ

Люди, которые сделали Месси великим

Месси увековечил имя. Его величие теперь никто не оспорит

Лучшие моменты Месси в карьере (по версии самого Месси) – подлинное величие!

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ