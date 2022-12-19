Деклан Райс: «Месси – лучший в истории 🐐. Мы больше никогда не увидим такого игрока»
Деклан Райс восхищен Лионелем Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022.
«Лионель Месси. Лучший в истории 🐐.
Мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси», – написал полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии после победы Аргентины над Францией (3:3, по пен. 4:2).
Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.
«Месси бессмертен – как Марадона». Первые полосы газет после эпичного финала ЧМ
Люди, которые сделали Месси великим
Месси увековечил имя. Его величие теперь никто не оспорит
Лучшие моменты Месси в карьере (по версии самого Месси) – подлинное величие!
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Опрос
И все же: Месси или Роналду?
17956 голосов
Комментарии