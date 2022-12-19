Кроос о победе Месси на ЧМ: «Заслужил. Никогда не видел такого стабильного игрока»
Тони Кроос высказался о Лео Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022.
«Он заслужил это. Я никогда не видел такого стабильного игрока с точки зрения уровня индивидуальных выступлений.
Стоит иметь в виду, что Месси никогда не играл за клубы, которые мне нравятся, поэтому я действительно говорю, что думаю», – сказал полузащитник «Реала» для MagentaTV.
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