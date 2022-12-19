Мейра о Месси и Роналду: «Оба заслуживают быть лучшими в истории. Титул Лео не значит, что Криштиану хуже»
Фернанду Мейра высказался о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Даже тот факт, что Месси теперь чемпион мира, не говорит о том, что Роналду хуже. Они оба доказали, что заслуживают быть лучшими футболистами в истории», – сказал экс-игрок «Зенита».
Лионель Месси, выигравший ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины, был признан лучшим игроком турнира, забив 7 голов и отдав 3 голевые передачи. Сборная Португалии с Криштиану Роналду вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, где уступила сборной Марокко (0:1).
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Опрос
И все же: Месси или Роналду?
21049 голосов
Комментарии