Мейра о Месси и Роналду: «Оба заслуживают быть лучшими в истории. Титул Лео не значит, что Криштиану хуже»

Фернанду Мейра высказался о сравнении и .

«Даже тот факт, что Месси теперь чемпион мира, не говорит о том, что Роналду хуже. Они оба доказали, что заслуживают быть лучшими футболистами в истории», – сказал экс-игрок « ».

Лионель Месси, выигравший в составе сборной , был признан лучшим игроком турнира, забив 7 голов и отдав 3 голевые передачи. Сборная Португалии с Криштиану Роналду вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, где уступила сборной Марокко (0:1).

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