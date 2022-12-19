Ротенберг о Месси: «17 лет в сборной, 5 трофеев, победа на ЧМ, «Золотой мяч» и звание легенды. Отличный пример того, что нельзя опускать руки и надо работать на 100%»

высказался об итогах финала чемпионата мира по футболу.

В решающем матче сборная одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2).

«Отличный финал чемпионата мира! И очень справедливый. Рад за Лео Месси – он выиграл все на клубном уровне, а в сборной дорога к этому чемпионству была очень сложной, хотя в 2014 году золото было совсем близко. На ЧМ-2022 пришел заслуженный успех!

17 лет Лео в сборной, 5 трофеев, победа на ЧМ, «Золотой мяч» и звание легенды. Отличный спортивный пример того, что нельзя опускать руки и надо всегда работать на сто процентов! Об этом мы всегда говорим своим игрокам.

Командная работа аргентинцев впечатляет. Начали ЧМ с поражения от Саудовской Аравии, но не расклеились, взяли себя в руки и больше не допускали ошибок. Прошли чемпионский путь – для себя, для Месси и для великого , который незримо был с ними. Футбольная нация!» – написал главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.