Канчельскис считает Мбаппе лучшим на ЧМ-2022: «Забил больше всех. Месси уже не в том возрасте»
Андрей Канчельскис назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком ЧМ-2022.
С 8 голами форвард сборной Франции стал лучшим бомбардиром турнира.
«Лучший игрок чемпионата мира в Катаре — Мбаппе. Он действительно заслужил это звание. Он забил больше всех мячей и то, что он делает на футбольном поле, мне симпатизирует.
Месси есть Месси, но он уже не в том возрасте. Мбаппе показывает классный футбол. На этом турнире он лучший», — сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».
Дуэль Месси против Мбаппе – в фотографиях. Это было легендарно
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии