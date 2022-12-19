Канчельскис считает Мбаппе лучшим на ЧМ-2022: «Забил больше всех. Месси уже не в том возрасте»

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Андрей Канчельскис назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком ЧМ-2022.

С 8 голами форвард сборной Франции стал лучшим бомбардиром турнира.

«Лучший игрок чемпионата мира в Катаре — Мбаппе. Он действительно заслужил это звание. Он забил больше всех мячей и то, что он делает на футбольном поле, мне симпатизирует.

Месси есть Месси, но он уже не в том возрасте. Мбаппе показывает классный футбол. На этом турнире он лучший», — сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

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