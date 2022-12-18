«У нас будет образ Марадоны и Месси – двух величайших игроков всех времен с кубком мира». Сабалета о Лео

назвал и величайшими футболистами.

Бывший защитник сборной Аргентины и «Манчестер Сити» описал свои впечатления после финала чемпионата мира.

«Альбиселесте» обыграли соперников из (3:3, по пенальти – 4:2).

«Это один из тех [особенных моментов]. Я просто смотрел на Месси, я знаю, что это значит для игроков. Сборная Франции и Мбаппе – молодцы. Спасибо всем за великолепную игру, мы получили настоящее удовольствие от нее.

Я был частью молодежной команды, когда Месси впервые появился в национальной сборной. Он пришел, чтобы представлять нашу страну, страсть, уважение.

Он всегда демонстрировал это ради своей страны, и нам нужно это уважать. Сейчас все просто плачут и крепко обнимают его, ведь он один их тех футболистов, которые по-настоящему, действительно заслуживают этого, – молодчина.

Для нашей страны – мы будем взирать на образ Марадоны и Месси, двух величайших игроков всех времен с трофеем чемпионата мира. Это просто невероятно. Мы очень счастливы», – поделился мыслями Сабалета.

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да

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