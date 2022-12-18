Среди победителей ЧМ-2022 10 игроков из Ла Лиги, 5 – из АПЛ, 4 – из Серии А

Ла Лига стала лидером по числу футболистов, выигравших чемпионат мира в 2022-м.

Титул в этом году завоевала сборная Аргентины. В финале «альбиселесте» обыграли соперников из (3:3, по пенальти – 4:2).

Десять футболистов в составе латиноамериканской команды представляют : Херонимо Рульи, Хуан Фойт (оба – «Вильярреал»), Херман Песселья, Гидо Родригес (оба – «Бетис»), Гонсало Монтьель, Маркос Акунья, Папу Гомес (все – « »), Науэль Молина, Родриго Де Поль, Анхель Корреа (все – « »).

Также в составе есть пять игроков из Премьер-лиги: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Кристиан Ромеро (« »), Лисандро Мартинес (« »), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

Четыре игрока были вызваны из клубов Серии А. Это Пауло Дибала («Рома»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Ди Мария, Леандро Паредес (оба – «Ювентус»).

По два игрока представляют португальскую и французскую лиги. Речь о Николасе Отаменди, Энцо Фернандесе (оба – «Бенфика»), Николасе Тальяфико («Лион») и Лионеле Месси («ПСЖ»).

По одному футболисту в сборную Аргентины делегировали Бундеслига (Эксекиэль Паласиос, «Байер») и МЛС (Тьяго Альмада, «Атланта Юнайтед»). В Аргентине из числа игроков сборной выступает только Франко Армани («Ривер Плейт»).

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