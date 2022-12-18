Среди победителей ЧМ-2022 10 игроков из Ла Лиги, 5 – из АПЛ, 4 – из Серии А

Теги Байер Лион ПСЖ Интер Рома Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика Ювентус Астон Вилла Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия бундеслига Германия Севилья Вильярреал Атлетико Бетис Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Ривер Плейт Тоттенхэм Анхель Ди Мария Папу Гомес Брайтон ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Николас Отаменди Пауло Дибала Леандро Паредес Родриго Де Поль Херонимо Рульи Николас Тальяфико Херман Пеccелья Анхель Корреа Маркос Акунья Гидо Родригес Франко Армани Гонсало Монтьель Эксекиэль Паласиос Лаутаро Мартинес Науэль Молина Кристиан Ромеро Алексис Мак Аллистер Атланта Юнайтед Хуан Фойт Лисандро Мартинес Тьяго Альмада Хулиан Альварес Энцо Фернандес Футбол

Ла Лига стала лидером по числу футболистов, выигравших чемпионат мира в 2022-м.

Титул в этом году завоевала сборная Аргентины. В финале «альбиселесте» обыграли соперников из Франции (3:3, по пенальти – 4:2).

Десять футболистов в составе латиноамериканской команды представляют Ла Лигу: Херонимо Рульи, Хуан Фойт (оба – «Вильярреал»), Херман Песселья, Гидо Родригес (оба – «Бетис»), Гонсало Монтьель, Маркос Акунья, Папу Гомес (все – «Севилья»), Науэль Молина, Родриго Де Поль, Анхель Корреа (все – «Атлетико»).

Также в составе есть пять игроков из Премьер-лиги: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).

Четыре игрока были вызваны из клубов Серии А. Это Пауло Дибала («Рома»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Ди Мария, Леандро Паредес (оба – «Ювентус»).

По два игрока представляют португальскую и французскую лиги. Речь о Николасе Отаменди, Энцо Фернандесе (оба – «Бенфика»), Николасе Тальяфико («Лион») и Лионеле Месси («ПСЖ»).

По одному футболисту в сборную Аргентины делегировали Бундеслига (Эксекиэль Паласиос, «Байер») и МЛС (Тьяго Альмада, «Атланта Юнайтед»). В Аргентине из числа игроков сборной выступает только Франко Армани («Ривер Плейт»).

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да

Аргентина – 3-кратный чемпион мира! Ждали этого 36 лет

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Опрос

Это лучший финал в истории чемпионатов мира. Да?
22662 голосa
Конечно!
86%
Сборная Аргентины по футболу
Бывало и лучше
14%
Сборная Бразилии по футболу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные