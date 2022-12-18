Аль-Хелайфи о финале ЧМ: «Вручил бы Мбаппе и Месси по кубку. Обидно за Францию, но Лео заслужил трофей, а у Килиана еще много времени»

высказался о финале .

Франция проиграла Аргентине в серии послематчевых пенальти (3:3, 2:4 по пенальти).

«Как президенту французского клуба, мне грустно за сборную . Обидно за Килиана [Мбаппе], который провел идеальный матч. Если бы это было в моей власти, я бы отдал два кубка – один Килиану, а другой – Лео [Месси]. Мне тяжело как французу. Но также я рад за Лео – это как вишенка на торте, он этого заслуживает. У Килиана еще есть много времени, чтобы выиграть чемпионат мира.

Мы бьем рекорды как клуб, игроки «ПСЖ» забили больше всех на турнире. Мы гордимся ими, и Хакими тоже, ведь сборная Марокко была в полуфинале. Останутся ли Мбаппе и Месси [в «ПСЖ»]? Конечно, это два лучших бомбардира и игрока чемпионата мира. Про Лео я ничего не хочу говорить – мы договорились обсудить все после чемпионата мира», – сказал президент « ».

У Месси – 7 голов и 3 ассиста, у Мбаппе – 8+2 на ЧМ-2022. Два игрока набрали по 10+ очков на ЧМ впервые с 1970-го

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ