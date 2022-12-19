Посол Аргентины в России о ЧМ: «Месси – номер один сейчас, у каждого времени свой герой. Счастлив за команду и страну»

Посол Аргентины в России прокомментировал победу своей сборной на .

«Счастлив за команду и страну.

Кто номер один в футболе в истории Аргентины? У каждого времени свой герой. Ди Стефано, , Месси... Сейчас номер один – Месси», – сказал Эдуардо Зуайн.

Фото века. Лионель Месси с Кубком мира

Месси увековечил имя. Его величие теперь никто не оспорит

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ