Посол Аргентины в России о ЧМ: «Месси – номер один сейчас, у каждого времени свой герой. Счастлив за команду и страну»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Альфредо Ди Стефано ЧМ-2022 Политика Футбол

Посол Аргентины в России прокомментировал победу своей сборной на ЧМ-2022.

«Счастлив за команду и страну.

Кто номер один в футболе в истории Аргентины? У каждого времени свой герой. Ди Стефано, Марадона, Месси... Сейчас номер один – Месси», – сказал Эдуардо Зуайн.

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