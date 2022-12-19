Посол Аргентины в России о ЧМ: «Месси – номер один сейчас, у каждого времени свой герой. Счастлив за команду и страну»
Посол Аргентины в России прокомментировал победу своей сборной на ЧМ-2022.
«Счастлив за команду и страну.
Кто номер один в футболе в истории Аргентины? У каждого времени свой герой. Ди Стефано, Марадона, Месси... Сейчас номер один – Месси», – сказал Эдуардо Зуайн.
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