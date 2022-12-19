Пеле о победе Аргентины на ЧМ: «Марадона сейчас наверняка улыбается. Шоу в финале – настоящий подарок для футбола»

поздравил сборную Аргентины с победой на .

«Сегодня футбол, как всегда, продолжает увлеченно рассказывать свою историю. Лео Месси выиграл свой первый чемпионат мира, как он того и заслуживал за свою карьеру.

Мой дорогой друг Мбаппе в финале забил три гола и реализовал пенальти. Каким подарком для нашего вида спорта стало это шоу!

Не могу не поздравить с фантастической кампанией. Приятно видеть, как сияет Африка.

Поздравляю Аргентину! Наверняка Диего [ ] сейчас улыбается», – написал экс-нападающий сборной Бразилии в социальных сетях.

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

В 35 Месси провел ярчайший финал в карьере! Сыграл даже лучше, чем против «МЮ» в ЛЧ-2011

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ