Пеле о победе Аргентины на ЧМ: «Марадона сейчас наверняка улыбается. Шоу в финале – настоящий подарок для футбола»
Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022.
«Сегодня футбол, как всегда, продолжает увлеченно рассказывать свою историю. Лео Месси выиграл свой первый чемпионат мира, как он того и заслуживал за свою карьеру.
Мой дорогой друг Мбаппе в финале забил три гола и реализовал пенальти. Каким подарком для нашего вида спорта стало это шоу!
Не могу не поздравить Марокко с фантастической кампанией. Приятно видеть, как сияет Африка.
Поздравляю Аргентину! Наверняка Диего [Марадона] сейчас улыбается», – написал экс-нападающий сборной Бразилии в социальных сетях.
Месси шел к этому всю жизнь. Великий!
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