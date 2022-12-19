Месси о победе на ЧМ-2022: «Мне столько раз это снилось. Я так этого хотел, что не могу поверить до сих пор»

опубликовал эмоциональное обращение после победы в финале ЧМ-2022.

обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти) в финальном матче турнира.

«Чемпионы мира! Мне столько раз это снилось. Я так сильно этого хотел, что до сих пор не могу поверить. Большое спасибо моей семье. Всем, кто поддерживает меня. А также всем тем, кто верил в нас.

Мы вновь продемонстрировали: когда аргентинцы сражаются сплоченно, то способны достичь того, чего хотели.

Заслуга принадлежит всей команде. Это выше индивидуальности. Это сила всех, кто боролся за мечту, которая также являлась и мечтой всех аргентинцев. Мы это сделали!» – написал капитан южноамериканской команды.

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