У Месси и Мбаппе нет конкуренции между собой. В «ПСЖ» считают, что выход игроков в финал ЧМ-2022 – это хорошо

и не соперничают между собой.

Источники в « » отмечают, что выход в финал двух футболистов команды – это здорово, но между ними нет конкуренции и противостояния. Таким образом, клубу не нужно делать фаворитом либо одного игрока, либо другого, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

В финальном матче турнира обыграла сборную Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

Мбаппе сделал хет-трик в финале, а Месси отметился дублем. Также оба футболиста забили голы в серии пенальти.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ