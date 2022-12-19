У Месси и Мбаппе нет конкуренции между собой. В «ПСЖ» считают, что выход игроков в финал ЧМ-2022 – это хорошо

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Лионель Месси и Килиан Мбаппе не соперничают между собой.

Источники в «ПСЖ» отмечают, что выход в финал ЧМ-2022 двух футболистов команды – это здорово, но между ними нет конкуренции и противостояния. Таким образом, клубу не нужно делать фаворитом либо одного игрока, либо другого, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.

В финальном матче турнира Аргентина обыграла сборную Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

Мбаппе сделал хет-трик в финале, а Месси отметился дублем. Также оба футболиста забили голы в серии пенальти.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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