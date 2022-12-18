Месси и Мбаппе первыми после Марадоны в 1986-м набрали по 10 очков на ЧМ
Нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе повторили успех Диего Марадоны на ЧМ-1986.
Футболисты, представляющие «ПСЖ», набрали на чемпионате мира в Катаре по 10 очков по системе «гол+пас». У капитана сборной Аргентины 7 голов и 3 ассиста, у французского форварда 8 мячей и 2 результативных паса.
Марадона был последним футболистом, который совершал 10 результативных действий на чемпионате мира. У него было 5 голов и 5 результативных передач.
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