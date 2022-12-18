Месси и Мбаппе первыми после Марадоны в 1986-м набрали по 10 очков на ЧМ

Нападающие Лионель Месси и повторили успех на ЧМ-1986.

Футболисты, представляющие « », набрали на чемпионате мира в Катаре по 10 очков по системе «гол+пас». У капитана сборной 7 голов и 3 ассиста, у французского форварда 8 мячей и 2 результативных паса.

Марадона был последним футболистом, который совершал 10 результативных действий на чемпионате мира. У него было 5 голов и 5 результативных передач.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ