Месси и Мбаппе первыми после Марадоны в 1986-м набрали по 10 очков на ЧМ

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе повторили успех Диего Марадоны на ЧМ-1986.

Футболисты, представляющие «ПСЖ», набрали на чемпионате мира в Катаре по 10 очков по системе «гол+пас». У капитана сборной Аргентины 7 голов и 3 ассиста, у французского форварда 8 мячей и 2 результативных паса.

Марадона был последним футболистом, который совершал 10 результативных действий на чемпионате мира. У него было 5 голов и 5 результативных передач.

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