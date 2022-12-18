Линекер о финале: «Воистину чудесный. Месси заслужил, поздравляю Аргентину»

поздравил после финала чемпионата мира.

обыграла соперников из (3:3, по пенальти – 4:2).

Линекер поделился впечатлениями от финального матча и выразил свое мнение о капитане «альбиселесте».

«Чудесный. Воистину чудесный.

Поздравляю Аргентину. Вы заслужили это.

Месси заслуживает этого», – написал бывший нападающий сборной Англии.

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!

Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да

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