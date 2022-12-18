Линекер о финале: «Воистину чудесный. Месси заслужил, поздравляю Аргентину»

Теги Лионель Месси Гари Линекер Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Гари Линекер поздравил Лионеля Месси после финала чемпионата мира.

Сборная Аргентины обыграла соперников из Франции (3:3, по пенальти – 4:2).

Линекер поделился впечатлениями от финального матча ЧМ-2022 и выразил свое мнение о капитане «альбиселесте».

«Чудесный. Воистину чудесный.

Поздравляю Аргентину. Вы заслужили это.

Месси заслуживает этого», – написал бывший нападающий сборной Англии.

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