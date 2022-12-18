Варан о поражении Франции: «Час были вне игры, но могли и победить. Горжусь командой и тем, что я француз»
Рафаэль Варан высказался после финала ЧМ-2022.
Сборная Франции проиграла Аргентине в серии послематчевых пенальти (3:3, 2:4 по пенальти).
«Конечно, мы крайне разочарованы, мы отдали все. По ходу турнира нам пришлось преодолеть множество препятствий.
На протяжении часа мы были вне игры. Но мы могли и победить, я горжусь этой командой и тем, что я француз. Мы держим головы высоко.
Мы вернулись в игру, когда она складывалась тяжело. Забили очень быстро, а затем физически мы были лучше. Мы давили и верили до конца.
Почти перевернули матч, который начался очень плохо. Игра складывалась замысловатым образом, но команда показала психологическую силу, выложилась без остатка. Это позволило нам вернуться в игру.
Мы расстроены, но также и горды», – сказал защитник сборной Франции в интервью TF1.
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