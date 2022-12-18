«Нет Бензи – нет вечеринки». Озил о поражении Франции в финале ЧМ-2022

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Месут Озил написал о сборной Франции после поражения в финале ЧМ-2022.

«Трехцветные» проиграли Аргентине в серии послематчевых пенальти (3:3, 2:4 по пенальти).

«Без Бензи – нет вечеринки», – написал в твиттере бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии. Озил добавил к твиту флаг Франции, эмодзи пожимающего плечами человека и кубка.

Нападающий сборной Франции Карим Бензема получил травму в конце ноября и не сыграл на чемпионате мира в Катаре.

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