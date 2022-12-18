У Месси – 7 голов и 3 ассиста, у Мбаппе – 7+2. Два игрока набрали по 9+ очков на ЧМ впервые с 1970-го

и лидируют на по результативным действиям.

У форварда сборной Франции 7 голов и 2 ассиста, у аргентинского нападающего – 7 мячей и 3 голевых передачи.

В последний раз на одном чемпионате сразу двум футболистам удавалось набрать как минимум по 9 очков по системе «гол+пас» в 1970 году: 13 у Герда Мюллера ( ) и 10 у Пеле ( ).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ