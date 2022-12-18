Месси первым в истории забил на групповом этапе, в 1/8, 1/4, полуфинале и финале одного ЧМ

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси вошел в истории чемпионатов мира, забив на всех стадиях ЧМ-2022.

Форвард сборной Аргентины стал первым игроком в истории, забившим на групповом этапе, в 1/8, 1/4, полуфинале и финале одного чемпионата мира. 

В финале ЧМ-2022 Месси забил Франции (2:0, перерыв), открыв счет с пенальти. Текстовая онлайн-трансляция матча доступна здесь

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