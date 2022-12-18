У Месси 5 пенальти на ЧМ-2022. Лео реализовал 4, 1 удар парировал Шченсны

нанес пять ударов с одиннадцатиметровой отметки во время матчей .

Футболист, представляющий « », в игровое время забил с пенальти Саудовской Аравии на групповом этапе, Нидерландам в четвертьфинале, Хорватии в полуфинале и в финале.

Также Месси бил с точки в игре с Польшей, но голкипер Войчех Шченсны парировал удар.

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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