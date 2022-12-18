Франция пропустила первой впервые за 4 финала ЧМ
Сборная Франции пропустила первой впервые за четыре финала чемпионата мира.
В финальном матче ЧМ-2022 против сборной Аргентины (0:2, первый тайм) счет с пенальти на 23-й минуте открыл Лионель Месси.
В финалах ЧМ-1998 и ЧМ-2006 счет открывал Зинедин Зидан. В финале ЧМ-2018 первый гол был забит сборной Хорватии в свои ворота.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.
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